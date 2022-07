Cuociuova elettrico: il gadget da cucina che non sapevi di volere (22€)

Amante delle uova e in cerca di un metodo innovativo per cucinarle in tanti modi diversi? Dai un’occhiata allora a questa offerta per Duronic EBE5, un cuociuova elettrico che ti permette di cuocerle come preferisci e in modo semplice e immediato. Grazie ad un coupon sconto del 15%, da applicare prima di effettuare l’acquisto, lo paghi solo 22€.

Come funziona il cuociuova elettrico e perché è utile

Il cuociuova elettrico Duronic ti permette di cuocere da 1 a 7 uova contemporaneamente selezionando il grado di cottura desiderato: in questo modo, sei libero dal pensiero di dover costantemente controllarle. Il selettore dedicato ti permette di scegliere se cuocerle sode, medie o semplicemente alla coque.

Puoi anche scegliere di optare per un grado di cottura diverso per ogni uova: per soddisfare diversi gusti in famiglia, potresti quindi preparare sia uova sode che alla coque nello stesso ciclo di cottura senza dover utilizzare più di una pentola. Il timer integrato è dotato di un segnalatore acustico che ti farà sapere quando la cottura sarà terminata.

All’interno della confezione troverai il tuo cuociuova nuovo di zecca insieme ad un dosatore tarato per aggiungere acqua in base alle quantità di uova da cuocere e persino un ago per praticare un foro su di esse. Compatto e facile da usare, grazie ai suoi 17.5×17.5×14.5cm lo posizioni dove vuoi senza stonare con il tuo ambiente da cucina: il design elegante in acciaio inossidabile e con colori neutri si adatterà facilmente.

Compatto e facile da usare, grazie ai suoi 17.5×17.5×14.5cm lo posizioni dove vuoi senza stonare con il tuo ambiente da cucina: il design elegante in acciaio inossidabile e con colori neutri si adatterà facilmente.

