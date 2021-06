Un paio di cuffioni belli e completi a meno di 5€: questo si che è un modo interessante di concludere l'Amazon Prime Day, no? Ora li prendi a 4,99€ e le spedizioni sono gratis!

Cuffioni wireless a prezzo super su Amazon: fine Prime Day

Si, 4 in 1 perché ti offrono quattro modalità d'uso! La prima è quella classica: attraverso il Bluetooth e in abbinata a smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili.

La seconda è la possibilità di usarli come cuffie per telefonare, grazie al microfono integrato. Chiamate e videochiamate non saranno un problema.

La terza modalità è quella che ti consente di preferire il cavo jack audio al posto del Bluetooth: in questo modo, puoi usare le cuffie anche quando sono scariche e non puoi usare il Bluetooth.

La quarta modalità d'uso è la più sfiziosa: come un vero e proprio lettore MP3. Inserisci la microSD con la musica che ami di più e il gioco è fatto!

Un paio di cuffioni, belli esteticamente, super completo. Un prezzo ora piccolissimo su Amazon: appena 4,99€ con spedizioni assolutamente gratuite. Il Prime Day è al temine, ma le occasioni sono ancora tantissime.

