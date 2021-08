Questi cuffioni Sony wireless sono davvero straordinari: con uno sconto del 33% li acquisti a soli 73,99€ su Amazon e li ricevi in appena due giorni a casa. Hanno una base di ricarica inclusa in confezione… insomma cosa potresti volere di più? Clicca subito acquista e togliti il pensiero.

Le spedizioni sono gratuite in tutta Italia.

Cuffioni Sony: una garanzia in termini di qualità

Se ti piace guardare la TV fino a tarda notte ma odi fare sopra e sotto con il telecomando per aggiustare il volume, stai a sentire a me: devi acquistare questi fantastici cuffioni Sony. Sono wireless quindi li colleghi a qualunque dispositivo vuoi senza fili che ti possano impedire, ma soprattutto sono fenomenali.

Super comodi perché leggere e imbottiti finemente, ti arrivano a casa con tanto di base di ricarica così quando non li utilizzi sai dove riporli e li alimenti allo stesso tempo. Con il loro chip Bluetooth hai una connessione che resiste fino a 100 metri di distanza, quindi sotto questo punto di vista non ti possono dare problemi. Ma sai cosa c'è di meglio? Hanno persino la riduzione del rumore incorporata.

In termini di autonomia sono fenomenali: con appena una carica ti offrono fino a 20 ore di utilizzo. Praticamente li utilizzi finanche nelle maratone senza problemi. Pensa guardarti l'intera trilogia de Il Signore Degli Anelli senza dover interrompere per metterle in carica. Beh, solo per questo meritano.

Insomma, ne sei rimasto incantato? Allora acquista questi cuffioni Sony su Amazon a soli 73,99€. Li ordini e li ricevi in più o meno 48 ore se sei abbonato Prime (in alcune città in sole 24 ore). Se invece sei cliente standard hai le consegne gratuite, le quali non guastano mai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable