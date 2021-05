Questi cuffioni Bluetooth di Soundcore saranno il tuo alleato perfetto per l'estate. Con super batteria, audio eccellente e microfono per parlare al telefono, te ne innamorerai subito Adesso su Amazon sono in super sconto a 29,99€, ma per pochissimo. Risparmi il 40% e li ricevi con spedizioni rapide e gratis in 1 giorno!

Cuffioni wireless a 29€: promozione top su Amazon

Bellissimi esteticamente, ovviamente il design è solo uno dei tantissimi punti di forza di questo wearable. Super comodi da indossare, con i Life Q10 sarai subito a tuo agio e potrai godere di musica in alta qualità e bassi profondi. Chicca non trascurabile: a bordo c'è la cancellazione attiva del rumore e anche un pulsante per super bassi.

Campione di autonomia energetica, il device ti offre fino a 60 ore di riproduzione musicale e non manca la ricarica super rapida, basata su ingresso USB C.

Ovviamente, se li abbinerai allo smartphone, potrai sfruttarli anche per parlare al telefono: non mancano microfoni e e pulsanti per gestire musica a conversazioni.

Decidi tu come collegare il wearable: puoi sfruttare il Bluetooth 5.0 o anche il jack audio da 3,5 millimetri. Infatti, non manca una porta AUX.

Insomma, questi cuffioni Bluetooth Soundcore Life Q10 sono eccezionali e ora da Amazon li porti a casa risparmiando ben il 40%, ma la promo durerà pochissimo. Per averli a 29,99€, tutto quello che devi fare è completare la transazione prima che le scorte finiscano.

