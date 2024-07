Cuffiette Bluetooth per fare sport, impermeabili e stabili, solo 22€

Se ti piace ascoltare la musica mentre pratichi sport allora sono certo che non vuoi perderti questa fantastica occasione che ti sto per segnalare. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello queste cuffiette Bluetooth per sportivi a soli 22,49 euro, invece che 89,99 euro. Per goderti questo ulteriore sconto applica il coupon che vedi in pagina.

Non si sa bene come ma siamo di fronte a uno sconto del 72% più un ulteriore 10% con il coupon per un risparmio totale fuori di testa. È chiaro che l’offerta non potrà durare molto, quindi fai veloce.

Cuffiette Bluetooth per chi ama lo sport a prezzo shock

La caratteristica principale di queste cuffiette Bluetooth sono i gancetti in silicone morbido che avvolgono le orecchie e gli permettono di rimanere perfettamente ancorate. In questo modo potrai svolgere tutte le attività sportive che vuoi senza problemi. Godono di un ottimo audio e possiedono dei microfoni interni per le chiamate.

Sono impermeabili con certificazione di grado IPX7 e quindi le potrai tranquillamente usare anche sotto la pioggia. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3 garantiscono una connessione perfettamente stabile e affidabile con un raggio di circa 15 metri. All’interno della custodia ci sono dei pratici LED dov’è indicata la batteria residua di ogni auricolare e quella totale. Possono durare fino a 10 ore con una singola ricarica e 50 ore con la custodia.

Se sei arrivato fin qui a leggere vuol dire che c’è ancora meno tempo di prima. Quindi corri su Amazon e acquista le tue cuffiette Bluetooth per sportivi a soli 22,49 euro, invece che 89,99 euro. Per avere questo ulteriore sconto ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina. Completa l’ordine adesso e le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.