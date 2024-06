Cuffiette Bluetooth con 42h di autonomia in DOPPIO SCONTO Amazon

Sei alla ricerca di auricolari wireless di qualità che rimangano stabili alle orecchie anche mentre fai sport, con un’ottima batteria e un suono eccellente? Allora non perdere questa occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello queste cuffiette Bluetooth a soli 37,99, invece che 79,99 euro. Per averle a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina e inserisci il codice ZKGMEYAZ al momento del pagamento.

Dunque ricapitolando oggi puoi avvalerti di uno sconto con il coupon di 30 euro, più un ulteriore 15% grazie al codice segreto promozionale, per un risparmio totale di ben 42 euro. Un’occasione da non farsi scappare.

Cuffiette Bluetooth spettacolari a prezzo Hot

Una delle caratteristiche principali di queste cuffiette Bluetooth è sicuramente il design con clip che si aggancia all’orecchio per rimanere più stabile. E così le potrai usare tranquillamente anche durante le attività sportive. Sono comodissime e pesano solo 4 grammi. Godono di una connessione velocissima grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3 che garantisce anche una bassissima latenza.

Possiedono comandi touch per gestire i brani musicali, le chiamate e il volume. Possiedono poi una super batteria in grado di durare per circa 6 ore con una singola ricarica e fino a 42 ore grazie alla custodia. Su quest’ultima troverai un pratico display LED che ti permette di visualizzare l’autonomia residua di ogni auricolare.

Siamo davvero di fronte a un’occasione d’oro, un treno che sta passando veloce e per non perderlo devi esserlo altrettanto. Quindi vai subito su Amazon e acquista le tue cuffiette Bluetooth a soli 37,99, invece che 79,99 euro. Per averle a questo prezzo ricordati di applicare il coupon in pagina e di inserire il codice ZKGMEYAZ al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e le riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.