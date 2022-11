Cuffie wireless Sony in sconto del 43% su Amazon (LE PAGHI MENO DI 29€)

Leggere, anzi leggerissime, un’autonomia di 35 ore e una qualità audio che non sfigura nemmeno rispetto ai modelli più quotati. Ti presentiamo il modello di cuffie wireless WH-CH510 di Sony, best buy di giornata su Amazon grazie allo sconto del 43% applicato per il Black Friday. Solo per oggi queste ottime cuffie possono essere tue a soli 28,49€ anziché 50€. Di fatto sono in vendita a metà prezzo, un miracolo che soltanto queste giornate di Black Friday sanno realizzare. Affrettati però, perché l’offerta è destinata a scadere nelle prossime ore. Ordinale oggi per riceverle a casa già domani, senza aggiungere un solo centesimo per le spese di spedizione, completamente a carico di Amazon.

Cuffie wireless WH-CH510 di Sony

Detto della qualità dell’audio e dell’autonomia da primato, aggiungiamo che con le cuffie wireless on-ear del modello WH-CH510 di Sony puoi ascoltare la musica in riproduzione sui tuoi dispositivi mobili (smartphone o tablet) tramite una semplicissima associazione via Bluetooth. Dopo che associ le cuffie al tuo telefono, non dovrai mai più ripetere l’operazione, ma ti basterà indossare le cuffie per ascoltare subito la musica.

La cura dei dettagli, da sempre sinonimo di Sony, rende questo particolare modello di cuffie wireless estremamente confortevole da indossare per tutta la durata del tempo. E siccome anche il look vuole la sua parte, le cuffie WH-CH510 di Sony non ti deluderanno affatto. La chicca finale è data dalla ricarica rapida: se le tieni collegate alla presa di corrente 10 minuti appena, avrai subito un’autonomia di riproduzione fino a 90 minuti.

Il modello in offerta su Amazon a soli 28,49€ sono le cuffie wireless on-ear di colore nero. Corri a metterle in carrello subito per non lasciarti sfuggire questo prezzo imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.