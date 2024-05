Cuffie wireless Sony a 33€ su Amazon: sconto del 51% e qualità PREMIUM

Le eccellenti cuffie Sony WH-CH520 rappresentano un’eccezionale combinazione di prestazioni audio avanzate e comodità senza compromessi. Progettate per offrire un’esperienza d’ascolto di altissimo livello, queste cuffie wireless on-ear si distinguono per il loro design elegante e raffinato, la connettività multipoint e la straordinaria durata della batteria. Che tu sia un appassionato di musica, un professionista in smart working o un amante dei podcast, sono il compagno perfetto per ogni tua attività.

Un design sobrio ed elegante, perfettamente bilanciato tra stile e funzionalità. La struttura in plastica è leggera ma robusta, in grado di resistere all’usura quotidiana senza compromettere il comfort. I padiglioni auricolari sono imbottiti con un morbido materiale che avvolge delicatamente l’orecchio, riducendo la pressione e garantendo un’esperienza di ascolto piacevole anche dopo ore di utilizzo. Inoltre, l’archetto regolabile si adatta perfettamente alla forma della testa, offrendo una vestibilità personalizzata e stabile.

Dotate di driver da 30 mm, queste offrono un suono nitido, bilanciato e ricco di dettagli, in grado di restituire fedelmente ogni sfumatura della tua musica preferita. La tecnologia di elaborazione del segnale avanzata garantisce bassi profondi, medi cristallini e alti limpidi, per un’immersione sonora coinvolgente e avvolgente. Che tu stia ascoltando il tuo brano preferito, un podcast o una videochiamata, le WH-CH520 assicurano sempre un’esperienza d’ascolto di altissima qualità.

Ancora, sono dotate di connettività Bluetooth multipoint, che permette di connetterle contemporaneamente a due dispositivi, passando facilmente dall’uno all’altro senza dover riconfigurare le impostazioni. Questa funzionalità si rivela particolarmente utile per chi ha la necessità di alternare fluidamente tra smartphone, tablet e computer durante la giornata. Inoltre, grazie alla straordinaria durata della batteria fino a 50 ore, potrai goderti la tua musica preferita, le chiamate e i podcast senza preoccuparti di rimanere senza carica.

Progettate per adattarsi perfettamente alle tue esigenze quotidiane, offrono una versatilità senza pari. Il microfono integrato ti permette di gestire facilmente le chiamate in vivavoce, mentre i comandi intuitivi sul padiglione auricolare ti consentono di regolare il volume, riprodurre/mettere in pausa la musica e attivare l’assistente vocale con un semplice tocco. Grazie alla ricarica rapida, inoltre, potrai ricaricare le cuffie in pochi minuti e tornare subito operativo.

