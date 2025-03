Cuffie wireless Sennheiser: alta qualità e 50 ore di musica al minimo storico Amazon

Le Sennheiser Accentum Plus sono delle cuffie wireless con audio di alta qualità e funzione di ricarica rapida, con un’autonomia garantita fino a 50 ore, oggi in offerta su Amazon al loro minimo storico: puoi acquistarle a soli 149,99 euro e pagarle anche a rate tramite l’apposita opzione al checkout.

Sennheiser Accentum Plus: suono di alta qualità e una lunga autonomia

Le cuffie wireless Sennheiser Accentum Plus mettono insieme una qualità sonora impeccabile, tecnologie di cancellazione del rumore attiva e un’autonomia davvero eccezionale, che arriva fino a 50 ore. Inoltre, bastano solo 10 minuti di ricarica per ottenere subito 5 ore di ascolto.

Il suono è garantito dall’audio stereo in alta definizione con apposito equalizzatore a 5 bande integrato, con cancellazione del rumore ibrida attiva che elimina i suoni intorno a te per goderti la tua musica preferita senza distrazioni.

Leggere ed ergonomiche, con padiglioni imbottiti e un archetto regolabile, puoi indossarle per ore senza che ti provochino fastidio. La gestione della musica e delle chiamate avviene invece in un attimo grazie ai comandi touch intuitivi.

Nella confezione troverai anche un cavo audio per l’uso cablato e addirittura una custodia imbottita per proteggerle durante il trasporto. In offerta a soli 149,99 euro sono un affare da non lasciarti scappare.