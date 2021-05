Sei in cerca di un paio di cuffie wireless Over ear? Le Sony Wh-Xb900N sono in offerta su Amazon a soli 146,99€. Il ribasso del 41% corrisponde a uno sconto effettivo di 103,01€ che rende l'acquisto obbligatorio.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Cuffie Wireless Over ear: perché scegliere questo modello Sony

Semplici e lineari, le cuffie wireless over ear di Sony sono eleganti e non passano inosservate. Grazie alla loro colorazione nera acquistano un tocco di sofisticatezza in più.

Realizzate in materiali di qualità, queste wearable hanno un peso minimo che garantisce loro un'ergonomia pressoché perfetta. Le imbottiture sia sui padiglioni auricolari che sull'archetto rendono l'utilizzo confortevole anche a seguito di diverse ore.

Degni di nota sono gli altoparlanti che erogano un suono accurato e realistico. La riproduzione dei contenuti è infatti equilibrata e vigorosa grazie sia ai bassi corposi che ai toni alti chiari. Da non sottovalutare la presenza del Noise Cancelling che rende l'ascolto puro e privo di frastuoni esterni.

Il microfono integrato è una chicca che merita una citazione. Questa caratteristica consente di sfruttare le cuffie anche per chiamate e telefonate. Inoltre con un tocco sul padiglione possono essere richiamati gli assistenti vocali e interagire con loro. Questo modello in particolare è ottimizzato per Amazon Alexa.

Ultima features da non sottovalutare è la batteria: una sola carica di 4 ore consente un ascolto continuo che arriva fino alle 30 ore.

Puoi acquistare le cuffie Wireless Over Ear Sony Wh-Xb900N su Amazon a soli 146,99€. Acquistale oggi e ricevile in 48 ore se sei membro Prime. In alternativa le spedizioni sono standard ma gratuite. Le wearable, infine, possono essere acquistate anche a rate mediante CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable