Le cuffie wireless on Ear di Sony sono in offerta su Amazon a soli 29,90€. Il prezzo di listino viene reso più conveniente da un ribasso del 40% che corrisponde a uno sconto effettivo di 20,00€.

Cuffie wireless on ear da paura: cosa sapere sul modello Sony

Le cuffie wireless hanno spopolato negli ultimi anni. Il modello proposto da Sony è semplice ma funzionale, inoltre in questa sua colorazione Blu spicca non passando inosservato.

Grazie alla loro struttura realizzata in materiali di qualità ma leggeri, l'ergonomia è elevata. Possono essere indossate per ore intere senza mai sentire fastidio o pesantezza. In più i padiglioni auricolari sono rivestiti in morbido tessuto per conferire un comfort maggiore.

Degni di nota sono gli altoparlanti integrati che ergano un suono equilibrato. La riproduzione di musica e contenuti streaming non manca di basso potenti e toni alti setosi per un risultato top.

È presente un microfono integrato e quindi si può richiamare sia l'assistente vocale che utilizzare le stesse in fase di chiamata. Non è inclusa, invece, la cancellazione del rumore attiva.

La caratteristica saliente di queste wearable, tuttavia, è proprio la batteria che vanta un'autonomia di 35 ore complessive. La ricarica avviene in appena 1,5 ore ma in caso di emergenza è possibile utilizzare quella rapida. Con soli 10 minuti si ottengono 90 minuti di riproduzione aggiuntivi.

La tecnologia Bluetooth, in conclusione, assicura una connessione stabile e a bassa latenza con tutti i dispositivi.

Le cuffie wireless On Ear di Sony sono disponibili su Amazon a soli 29,99€ nella colorazione blu. Acquistali oggi e ricevili a casa in appena 48 ore se sei sottoscritto a Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite ma effettuate in tempi standard ossia circa una settimana.

