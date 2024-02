Cuffie wireless JBL a prezzo STRACCIATO su Amazon (-42%)

Sempre più di tendenza, le cuffie wireless JBL Tune 510BT sono in offerta su Amazon al prezzo eccezionale di soli 29 euro invece di 49,99. Con microfono integrato ed una batteria che dura fino a 40 ore sono perfette per ascoltare la musica in giro o mentre studi e lavori: leggerissime e comode.

Cuffie JBL Tune 510BT in offerta: le caratteristiche

Queste cuffie, nonostante il loro prezzo molto abbordabile, sono in grado di offrirti un’esperienza di ascolto di alta qualità: la rinomata tecnologia JBL Pure Bass garantisce bassi potenti e coinvolgenti per un’esperienza sonora completa.

Il tutto mentre ti godi un’autonomia davvero eccezionale con una batteria capace di durare fino a 40 ore: e la ricarica rapida tramite cavo USB di tipo C ti permette di caricarle completamente in sole 2 ore. Insomma, sono subito pronte per ripartire.

La connessione Multipoint consente una facile transizione tra dispositivi Bluetooth, consentendo di passare senza sforzo da un video sul tablet a una chiamata sul cellulare. Inoltre, è possibile attivare l’assistente vocale con il pulsante multifunzione integrato, per un controllo pratico e senza problemi delle funzioni vocali.

Il design leggero, comodo e pieghevole rende le cuffie JBL T510BT ideali per un uso prolungato e per portarle ovunque tu vada. Con padiglioni auricolari morbidi e leggeri e un archetto imbottito, avrai un comfort ottimale durante l’ascolto. Tutto questo a soli 29 euro. Da non credere, vero?

