Cuffie wireless e auricolari Bluetooth: due al prezzo di uno su Amazon

Un paio di belle cuffie wireless è in promozione su Amazon. In offerta a soli 55,99€ le fai diventare tue attivando semplicemente un coupon e ricevendole a casa in tempi record. Dotate di tutte le comodità di cui sei in cerca, sono un vero gioiellino da non lasciarti scappare.

Nel caso in cui tu fossi interessato ad acquistare anche un paio di true wireless, però, ti consiglio di non attivare alcun coupon ma bensì di cliccare sulla voce “promozioni” e “aggiungi entrambi al carrello“. In questo modo hai la chance di avere per soli 69,99€ due prodotti al prezzo di uno.

Le spedizioni sono ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Cuffie wireless e non solo: tutto quello che devi sapere

La promozione in corso su Amazon è un vantaggio in entrambe le sue possibilità. Se sei alla ricerca di un paio di cuffie wireless puoi ottenere solo queste a un prezzo vantaggioso, ma se non vuoi privarti della possibilità di ricevere praticamente in regalo un paio di auricolari Bluetooth, allora hai concluso un vero affare.

Le Over Ear sono realizzate in materiali di qualità e durature. Sono leggere e super confortevoli grazie alle varie imbottiture di cui sono provviste. Non solo riproducono la tua musica preferita in qualità pazzesca, ma sono altresì dotate di cancellazione attiva del rumore per intrattenere chiamate senza alcun problema. Sono wireless e con la loro batteria integrata ti assicurano fino a 40 ore di riproduzione.

Le true wireless, invece, sono disponibili in colorazione bianca, sono dotate di punte in morbido silicone e si adattano alle tue orecchie in modo perfetto. Anche loro sono dotate di cancellazione attiva del rumore e sono perfette da indossare fuori casa così da avere sempre con te la tua playlist preferita.

Per acquistare solo uno o entrambi i dispositivi devi semplicemente collegarti alla pagina ufficiale Amazon. Una volta lì o attivi il coupon e acquisti le sole cuffie Over Ear o attivi la promozione come sopra illustrato e ti porti a casa entrambe le varianti a prezzo super.