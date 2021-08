Le cuffie wireless di Grawille sono in promozione su Amazon. Attivando il coupon del 20% te le porti a casa a soli 28,79€ per gustartele in tutte le loro funzioni. Con le spedizioni Prime assicurate le ricevi in un battito di ciglia, ma sono gratuite anche se non sei abbonato.

Cuffie wireless: la bombetta del sabato su Amazon

Le cuffie wireless in promozione sono semplici ma hanno tutto a portata di mano, letteralmente. In colorazione bianca le sfrutti per ogni tua esigenza grazie alle loro specifiche tecniche veramente complete.

Con la loro forma ergonomica sono super confortevoli: infatti anche se non hanno delle punte in silicone si adattano perfettamente al tuo orecchio senza alcun aiuto. Ti basterà indossarle per capire a cosa mi riferisco, in più sono così stabili che non si muovono neanche davanti a dei movimenti bruschi.

Gli altoparlanti fanno il loro lavoro in modo veramente ottimo. La vera chicca, tuttavia, sta nel fatto che sono sensibili al tocco. Grazie a questa caratteristica puoi andare avanti e indietro e gestire la riproduzione musicale con dei semplici tap sulla loro superficie.

Anche la batteria non scherza visto che arriva fino a 24 ore di autonomia se consideri la custodia di ricarica. Inoltre sono impermeabili ed hanno un microfono integrato così ci puoi fare finanche le chiamate.

Sono fantastiche vero? Te lo avevo detto!

Acquistale subito su Amazon a soli 28,79€ attivando il coupon del 20%. Queste cuffie wireless ti arrivano a casa in solo uno/due giorni di tempo se sei abbonato Prime. Se invece sei cliente standard, scegli le consegne nei punti di ritiro e le avrai comunque gratuite. Ci impiegano soltanto qualche giorno in più ma ti fanno risparmiare diversi euro.

