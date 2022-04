Cuffie Wireless Bluetooth: acquistale buone, acquistale BOSE (-90€)

Se da tempo ti frullava nella mente di voler acquistare un paio di cuffie wireless e Bluetooth mi sa che Amazon ha esaudito i tuoi desideri dal momento che ha messo in promozione le fantastiche Bose Soundlink a prezzo veramente pazzesco.

Grazie al ribasso del 38% hai la possibilità di risparmiare circa €90 sul prezzo di listino per portare a casa questo headset di prima qualità. Una volta che fai l’acquisto, infatti, ti conviene puntare a qualcosa di eccezionale così da non avere più ripensamenti e verso i tuoi soldi in maniera ottimizzata.

Ti basta quindi collegarti su Amazon per portarti a casa questi gioiellini con appena €141,99. Se vuoi paghi anche con finanziamento a tasso zero e la ricevi a casa senza costi aggiuntivi grazie ai servizi Prime.

Bose Soundlink: le cuffie wireless Bluetooth di cui eri in cerca

Già soltanto guardando le ti accorgi che queste cuffie wireless hanno qualcosa in più rispetto alle solite che trovi nei negozi. Estetica curata nei minimi particolari e imbottiture di prima qualità per permetterti di indossarle per ore e ore senza mai avvertire fastidio.

Si tratta di un modello around ear che avvolge le tue orecchie alla perfezione e ti permette di catturare qualunque sfumatura dei brani che più ami e metti in riproduzione. Dotate altresì di microfono incorporato le puoi utilizzare senza paura per intrattenere tutte le telefonate che vuoi senza aver paura che la tua voce possa suonare distorta.

Sui padiglioni trovi i comandi per poter gestire con un semplice tocco i contenuti multimediali in più puoi passare da un dispositivo all’altro grazie alla connessione Multipla di cui sono dotate.

Mi sembra giusto, in conclusione, dirti che la batteria di cui sono dotate ti regala fino a 15 ore di autonomia consecutive. Eccezionale vero?

Non aspettare neanche un secondo in più e acquista immediatamente le tue cuffie wireless Bluetooth firmate Bose su Amazon con soli €141,99. Come ti dicevo, al check-out, puoi decidere di pagare anche con finanziamento a tasso zero scegliendo Cofidis come modalità di pagamento.