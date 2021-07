Le cuffie Wireless Umi sono un brand Amazon: ora in promozione sul sito dell'e-commerce costano appena 26,99€ se approfitti del coupon e lo attivi prima dell'acquisto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Umi: le sue cuffie wireless sono pazzesche

Non so se ne sei a conoscenza, ma Amazon ha da qualche tempo creato i propri prodotti e tra questi rientrano anche le cuffie Wireless Umi. Semplici ma particolari, sono delle wearable che si notano a primo acchito e ti promettono prestazioni eccezionali.

In particolar modo rientrano nella categoria di cuffie con punte in silicone. Quindi se sei amante di questa caratteristica sei nel posto giusto. Grazie alla loro struttura circoscritta, rimangono stabili una volta indossate e ti consentono di fare tutte le attività che più ami senza paura.

Al loro interno hanno un altoparlante eccellente che non solo riproduce la musica in modo realistico, ma così potente da farti sembrare a un concerto. Le indossi e tac: sei in compagnia del tuo cantante preferito. In più grazie ai microfoni le sfrutti anche in fase di chiamata senza problemi.

Quali sono gli altri PRO di queste true wireless:

sono resistenti all'acqua certificate IPX7;

certificate IPX7; sono dotate di Bluetooth 5.0 per connessioni stabili e sicure;

per connessioni stabili e sicure; hanno una custodia di ricarica in metallo che assicura fino a 24 ore di riproduzione musicale.

Infine non ti scordare che le puoi usare sia su smartphone Android che iOS.

Acquista subito le tue cuffie wireless firmate Umi a 26,99€ su Amazon. Attivi il coupon e le ricevi a casa in qualche giorno. Le spedizioni sono Ovviamente gratuite se sei membro Prime o se sei cliente standard e sceglie quelle nei punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

