Cuffie wireless Amazon: 35 ore di musica in offertissima a 17 euro

Le cuffie wireless Amazon Basics sono un’ottima soluzione per ascoltare la musica in giro senza la necessità di ricaricarle in fretta: oggi puoi acquistarle in offerta a soli 17,22 euro. Un prezzo eccezionale per un prodotto di questa qualità.

Cuffie Wireless Amazon Basics: qualità e convenienza

Queste cuffie, a dispetto dal loro prezzo molto economico, offrono un’esperienza audio di alta qualità grazie al driver dell’altoparlante da 32mm per darti un suono stereo ricco e dettagliato, bassi profondi e una nitidezza ottimale. Tramite il supporto della tecnologia Bluetooth 5.1 avrai una connessione stabile e affidabile ideale per ogni situazione.

Le cuffie garantiscono una lunga autonomia d’uso che arriva fino a 35 ore, per una ricarica completa che avviene in sole 2 ore. La batteria integrata è inoltre protetta da un sistema che disabilita temporaneamente l’uscita audio durante la ricarica per salvaguardarne la durata.

Design pensato per lunghe sessioni di utilizzo: comfortevole e pratico, tramite archetto regolabile e auricolari ripiegabili su se stessi che le rendono ideali per l’uso quotidiano e per portarle sempre con te. Il microfono omnidirezionale integrato garantisce chiamate in vivavoce chiare e precise, con pulsanti multifunzione con cui gestire comodamente le varie funzioni di chiamata e riproduzione.

All’interno della confezione troverai le cuffie, il cavo di ricarica USB-C da 20 centimetri e un manuale d’uso. Il prezzo di 17,22 euro le rende un’ottima idea regalo.