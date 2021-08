Le cuffie wireless di SBS sono davvero bellissime: coloratissime ed eccezionali ti forniscono tutto ciò che vuoi a prezzo riduttivo. Su Amazon, infatti, sono disponibili a soli 19,90€ grazie al ribasso del 31%. In questo modo le paghi poco, le utilizzi tanto e le ricevi in solo un giorno.

Le spedizioni, infatti, sono gratuite e rapide in tutta Italia.

SBS: con queste cuffie wireless non sbagli un colpo

Disponibili in otto colorazioni differenti, le cuffie wireless di SBS sono pazzesche. Con un estetica molto squadrate e differente dal solito, colpiscono subito l'attenzione di chi le guarda. Inoltre compatibili sia con sistemi Android che iOS, le sfrutti come meglio credi.

Appartenenti alla categoria In Ear, non hanno punte in silicone e quindi sono perfette se non sei amante di quella caratteristica. Sono comodissime e stabili, infatti le puoi utilizzare per fare letteralmente di tutto visto che non scivolano mai dalle tue orecchie.

Con la loro custodia di ricarica raggiungono un'autonomia degna di nota. In questo modo le puoi ricaricare anche se sei fuori casa in poco tempo. In generale, le sole cuffie riescono a funzione per circa due ore e mezza.

Gli altoparlanti ti permettono di ascoltare la tua musica preferita nei migliori dei modi senza rinunciare alla qualità. La presenza dei microfoni integrati, poi, ti consenti di sfruttarle anche per chiamate in tutta comodità.

Insomma, queste cuffie wireless sono complete di tutto e costano davvero poco. Se sei interessato acquistale subito su Amazon a soli 19,90€. Scegli tu la colorazione che più ti piace e le ricevi a casa in sole 24 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario hai le spedizioni gratuite nei punti di ritiro se sei cliente standard.

