Cuffie wireless a prezzo SHOCK e sono Sennheiser

Se sei alla ricerca di un paio di cuffie wireless non puoi di certo non prendere in considerazione le Sennheiser HD 350BT. Insomma, guardale e comprendi a pieno quanto possano essere fenomenali nonostante tu non le abbia mai toccate. Come mai sono così convincente? In realtà sono loro che parlano perché sono davvero spettacolari! Per farle tue non devi far altro che approfittare del mega sconto in corso su Amazon dove grazie a un ribasso del 40% le paghi appena 59,99€.

Insomma, cos'altro devono fare per farti dire di sì? Le spedizioni sono completamente gratuite per gli abbonati Prime e avvengono prima delle feste.

Cuffie wireless Sennheiser: cosa devi sapere sul loro conto

Non puoi avere dubbi sulla qualità delle Sennheiser HD 350BT dal momento che suonano una bomba. Queste cuffie sono molto semplici, ma nella loro linearità vantano dei materiali di ottima fattura e soprattutto sono comodissime da utilizzare. Non preoccuparti affatto di questo ultimo punto perché proprio grazie alla loro leggerezza potrai indossarle per ore e ore senza mai avere fastidio.

Sono disponibili in colorazione nera e arrivano con padiglioni finemente imbottiti grazie ai quali avrai la sensazione della seta sulle tue orecchie. Gli altoparlanti integrati sono ottimi tant'è vero che la musica viene riprodotta in modo magistrale tanto da farti sentire in vera compagnia del tuo artista preferito. Tra le altre caratteristiche ti cito la presenza di microfoni e dei controlli intuitivi con cui accedi all'assistente vocale e tanto altro ancora in appena un tap.

La batteria? Non ti può deludere dal momento che con una sola carica hai fino a 30 ore di piena autonomia.

Allora, le acquisti? Ti ricordo che sono in promozione su Amazon a soli 59,99€. Le ordini e le ricevi a casa senza alcun costo aggiuntivo se possiedi un abbonamento Prime.