Cuffie wireless: perché le devi acquistare

Passare davanti a queste cuffie wireless e non farci un pensierino è da pazzi. Se stai cercando un modello adatto ad ogni esigenza sei nel posto giusto perché questo è completo di tutto. Disponibili in colorazione nera le paghi veramente poco e non te ne penti.

Le infili nell'orecchio e rimangono ferme dove le hai messe, in più non hanno le punte in silicone, quindi se non le ami sono cucite su misura per te. Puoi farci quello che vuoi perché non cadranno mai grazie alla loro ottima struttura.

L'altoparlante è favoloso e riproduce i contenuti musicali in modo potente e corposo. Goditi la musica mentre sei fuori senza doverti preoccupare dei rumori esterni. Sono finanche impermeabili per poterle utilizzare quando fai sport.

I controlli con tocco ti rendono la vita più semplice: ti basta sfiorare la loro superficie per avere il pieno controllo della riproduzione o delle telefonate. Perché sì, ovviamente hanno anche un microfono integrato per effettuare e ricevere chiamate.

Sei ancora in dubbio? Sappi che la batteria delle sole cuffie ha un'autonomia di 3/4 ore, ma questa cresce considerevolmente se utilizzi la custodia di ricarica.

