Migliora le tue call con le cuffie JLAB Go Work con connessione multipunto, oggi con 20% di sconto

Passi le giornate tra call, videoconferenze e telefonate? Allora saprai quanto possano fare la differenze delle buone cuffie. Tra qualità del suono carente, cuscinetti scomodi, fili che si impigliano, dispositivi wireless che si scaricano, puntare su prodotti affidabili è essenziale.

Le cuffie da ufficio JLab Go Work sono quello che serve per lavorare sereni e comodi. Progettate per garantire una produttività ottimale, sia in ufficio che in smartworking, offrono una connessione versatile, supportando sia la modalità cablata tramite USB-C che quella wireless con Bluetooth 5.0.

Dotate di tecnologia multipoint, consentono di connettere contemporaneamente due dispositivi diversi, come un computer e uno smartphone, facilitando il passaggio tra i due senza dover riconfigurare le impostazioni. Ti starai chiedendo quanto costano delle cuffie del genere? Attualmente su Amazon le trovi al -20% di sconto, a soli 39,95 euro, invece di 49,99 euro. Un rapporto qualità prezzo imbattibile.

La potenza delle cuffie da ufficio JLab Go Work

Per 39,95 euro queste cuffie da lavoro sono davvero ottime. La durata della batteria è buonissima, con fino a 55 ore di riproduzione continua al 50% del volume o oltre 30 ore nel caso dell’uso intensivo per chiamate. Il tempo di ricarica è relativamente breve, richiedendo solo circa due ore. Se passi ore e ore in chiamata allora prendi appunti.

Queste cuffie hanno un microfono integrato che utilizza la tecnologia C3 Calling con due microfoni: uno per catturare la voce e l’altro per eliminare i rumori ambientali. Questo garantisce chiamate nitide e chiare. Inoltre, le cuffie sono dotate di un indicatore luminoso rosso sul microfono che segnala quando si è in modalità silenziosa (mute), evitando imbarazzi durante le videoconferenze (a chi non è mai successa una gaffe?).

Parliamo di tecnicismi. Le JLab Go Work presentano driver dinamici da 40 mm con magnete al neodimio e rispondono alla gamma di frequenza standard da 20 Hz a 20 kHz. L’impedenza nominale è di 32 Ohm e la sensibilità raggiunge i 117 dB ±3 dB12.

Il design delle JLab Go Work include padiglioni sovraurali realizzati in schiuma Cloud Foam che garantiscono comfort anche nelle giornate più lunge. Altro aspetto positivo, queste cuffie da ufficio sono leggere, quindi facilissime da sopportare. Infine, va menzionata la possibilità di personalizzare l’esperienza audio tramite l‘applicazione JLab dedicata. La garanzia copre un periodo biennale dal momento dell’acquisto.

Ti ricordiamo che queste cuffie sono in sconto a soli 39,95 euro, la descrizione parla da sè.