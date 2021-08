Le JBL Live 300 TWS sono in promozione su Amazon a soli 81,99€. Grazie al ribasso ti porti a casa le cuffie true wireless con un risparmio di 67,01€ il che è un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

JBL Live 300 TWS: le cuffie true wireless che hai sempre voluto

Se hai il desiderio di acquistare un paio di cuffie true wireless ottime sei nel posto giusto: le JBL Live 300 TWS sono un acquisto intelligente e che pertanto non ti deluderà nel tempo. Con il know how dell'azienda puoi andare sul sicuro, d'altronde è una delle migliori in termini di altoparlanti.

Disponibili in colorazione nera e bianca, queste wearable sono semplici e hanno tutto al posto giusto. Arrivano con la loro custodia di ricarica che puoi sfruttare per avere fino a 20 ore complessive di ascolto. Le rimuovi dell'orecchio, le infili al loro posto e tac: si ricaricano da sole.

Le cuffie in sé e per sé, invece, sono semplici ma disegnati per farti sentire il padrone del mondo. Con la loro struttura non solo le trovi comode, ma ti sembreranno create su misura. Infatti si adattano perfettamente con le punte in silicone e se muovi la testa a ritmo di musica stai sicuro che non verranno via. Sono stabilissime.

Per la qualità audio c'è poco da dire: i bassi sono potenziati, c'è la cancellazione del rumore e il microfono non manca all'appello. Dunque le utilizzi pure per effettuare chiamate senza problemi.

Questo ancora non ti basta? Allora ti svelo che al loro interno c'è finanche Amazon Alexa Integrata.

Acquista subito le cuffie true wireless JBL live 300 TWS su Amazon ad appena 81,99€. Le ordini in nero o bianco e le ricevi in soli due giorni se sei abbonato Prime. Se invece sei cliente standard approfitta delle spedizioni gratuite nei punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

