Sei in cerca di un paio di cuffie true wireless? Quelle di BCMaster sono in offerta su Amazon a soli 17,99€.

Cuffie true wireless BCMaster: di cosa sono capaci

Semplici e casual, queste true wireless sono un affare su Amazon. Le paghi poco ma la qualità che ricevi indietro ti ripaga di tutti gli euro che spendi. Come mai? Beh, a rapporto hanno delle caratteristiche che persino i modelli più evoluti non contano.

Appartenenti alla categoria In Ear, si adattano al tuo orecchio grazie alle loro punte in morbido silicone. Non solo le indossi e non hai fastidio, ma puoi fare quello che vuoi perché sono ultra stabili. Ciò significa che le puoi utilizzare finanche per lo sport.

Gli altoparlanti integrati sono di ultima generazione per il massimo risultato, in più la cancellazione del rumore rende l'ascolto nitido e puro. I microfoni? Ovviamente non mancano all'appello così da poterle usare anche per effettuare chiamate.

Sono impermeabili ed hanno una batteria straordinaria: con la custodia di ricarica le utilizzi fino a 30 ore. Praticamente le ricarichi una volta ogni tanto e non rimani mai a secco di carica.

Non ti dimenticare del loro essere sensibili al tocco, così puoi gestire le tracce musicali con dei semplici tap sulla loro superficie.

Le cuffie true wireless di BCMaster sono disponibili su Amazon a soli 17,99€.

