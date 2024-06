Cuffie top? Scegli le Sony WH-CH720N (-13%)

Già da diverso tempo stai cercando un paio di cuffie ottime con cui cambiare il tuo vecchio modello, ma nn hai un grosso budget a disposizione? Non farti scappare le Sony WH-CH720N in sconto del 13%: se decidi di aggiungere al tuo carrello in questo momento, te le assicuri ad appena 60,99€ invece di 69,99€!

Le cuffie ideali per te a un ottimo budget: le Sony WH-CH720N

Queste cuffie ti assicurano un ascolto immersivo, essendo dotate di tecnologia di cancellazione attiva del rumore, che permette di isolarti dai rumori esterni e godere appieno della propria musica, podcast o chiamate. Grazie ai driver dinamici da 30 mm, le WH-CH720N garantiscono un suono chiaro e dettagliato, con bassi profondi e potenti, medi bilanciati e alti cristallini.

Il design leggero e le morbide imbottiture dei padiglioni assicurano un comfort prolungato, rendendo queste cuffie ideali per l’uso quotidiano, sia a casa che in movimento. L’archetto regolabile e i padiglioni girevoli permettono una vestibilità personalizzata, adattandosi perfettamente alla forma della testa. La durata della batteria è impressionante, con fino a 35 ore di riproduzione continua con una singola carica, offrendo la libertà di ascoltare senza preoccuparsi di ricaricare frequentemente.

Le WH-CH720N sono inoltre dotate di connettività Bluetooth avanzata, garantendo una connessione stabile e senza interruzioni con dispositivi compatibili. Il microfono integrato permette di gestire chiamate in modo chiaro e preciso, mentre i comandi touch sui padiglioni facilitano il controllo della musica e delle chiamate senza dover utilizzare il telefono.

La compatibilità con gli assistenti vocali come Google Assistant e Siri aggiunge un ulteriore livello di comodità, permettendo di accedere facilmente a informazioni e controllare i dispositivi con semplici comandi vocali. Fatti un bel regalo e portale a casa subito in sconto del 13%!