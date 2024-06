Cuffie SteelSeries Arctis Nova Pro: suono PREMIUM per il tuo gaming

Scopri le incredibili cuffie da gaming SteelSeries Arctis Nova Pro, oggi in super sconto del 16% su Amazon. Queste cuffie rappresentano il top di gamma per gli appassionati di videogiochi che cercano un’esperienza audio senza pari. Con i driver Premium High Fidelity, le Arctis Nova Pro offrono una chiarezza e nitidezza del suono ineguagliabili, consentendoti di personalizzare completamente l’esperienza sonora grazie al software Sonar, che utilizza un equalizzatore parametrico di livello professionale per la prima volta nel mondo del gaming.

Non perdere questo affare e acquistale subito al prezzo speciale di soli 319,99 euro, anziché 379,99 euro.

Cuffie SteelSeries Arctis Nova Pro: solo per chi non si accontenta

L’audio spaziale a 360° ti immergerà completamente nel gioco, facendoti percepire ogni dettaglio con una precisione sorprendente. Ascolta ogni passo, ricarica e segnale vocale con una qualità che ti dà un reale vantaggio competitivo. Questa funzionalità è completamente compatibile con Tempest 3D Audio per PS5 e Microsoft Spatial Sound, garantendo un’esperienza immersiva su qualsiasi piattaforma.

La cancellazione attiva del rumore, supportata da un sistema ibrido a 4 microfoni progettato specificamente per il gaming, ti permette di isolarti dal rumore ambientale e concentrarti totalmente sul tuo gioco. La modalità Trasparenza, con livelli variabili, ti consente di adattarti a qualsiasi situazione, mantenendo il controllo su ciò che accade intorno a te.

Grazie al sistema Infinity Power, non dovrai mai preoccuparti di rimanere senza batteria durante una sessione di gioco. Potrai scambiare a caldo tra l’utilizzo di una batteria mentre l’altra si ricarica, mantenendo le cuffie sempre operative. Le doppie porte USB offrono una connessione multi-sistema, permettendoti di collegare PC, Mac, PlayStation o Switch e passare da uno all’altro con un semplice pulsante.

Le Arctis Nova Pro vantano anche il Dual Audio Streams, che ti permette di mixare due connessioni audio contemporaneamente. Potrai chattare con gli amici mentre giochi, ascoltando musica, podcast o partecipando a chiamate su Discord tramite Bluetooth, senza alcun ritardo grazie alla connessione a 2,4 GHz.

Il microfono ClearCast Gen 2, alimentato da AI, elimina il rumore di fondo per comunicazioni cristalline. Questo microfono si ritrae completamente nel padiglione auricolare, donando alle cuffie un aspetto elegante e raffinato.

Approfitta subito di questa offerta imperdibile su Amazon e trasforma la tua esperienza di gioco con le SteelSeries Arctis Nova Pro. Ma affrettati, le scorte a disposizione stanno andando a ruba con il prezzo speciale di soli 319,99 euro.