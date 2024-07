Cuffie Soundcore Q30: sconto ESCLUSIVO del 25% su Amazon

Le cuffie Soundcore Q30 by Anker sono oggi disponibili su Amazon con uno sconto imperdibile del 25%, un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Queste cuffie combinano qualità sonora superiore, tecnologia avanzata e comfort, rendendole un must-have per ogni appassionato di musica, oggi al prezzo speciale di soli 59,99 euro, anziché 79,99 euro.

Cuffie Soundcore Q30: difficile non volerle a questo prezzo

La qualità del suono delle Soundcore Q30 è straordinaria grazie ai driver da 40 mm e ai diaframmi in seta altamente flessibili. Questi componenti consentono una riproduzione di bassi potenti e acuti nitidi che si estendono fino a 40 kHz, garantendo un’esperienza d’ascolto ad alta risoluzione. Ogni dettaglio delle tue canzoni preferite viene catturato con chiarezza e precisione, offrendo un’immersione totale nella musica.

La cancellazione del rumore è un’altra caratteristica di spicco delle Soundcore Q30. La tecnologia di cancellazione attiva del rumore ibrida utilizza doppi microfoni per rilevare e filtrare fino al 95% del rumore ambientale a bassa frequenza. Questa funzione ti permette di concentrarti solo sulla tua musica, senza essere disturbato dai rumori esterni. Inoltre, le cuffie offrono tre modalità di cancellazione del rumore: Mezzi, per ridurre al minimo il rumore dei motori degli aerei; Esterni, per ridurre il rumore del traffico e del vento; e Interni, per attenuare il vociare degli uffici affollati.

Oltre alla qualità del suono e alla cancellazione del rumore, le Soundcore Q30 garantiscono chiamate cristalline grazie a due microfoni e a un algoritmo di riduzione del rumore che migliorano la tua voce e sopprimono i rumori di fondo. Non dovrai più preoccuparti di non essere sentito chiaramente durante le tue conversazioni telefoniche.

Le cuffie Soundcore Q30 offrono anche un’incredibile autonomia. Con la cancellazione attiva del rumore, la durata della batteria arriva fino a 40 ore di riproduzione. In modalità standard, questa si estende a ben 60 ore. E per chi ha poco tempo, una ricarica rapida di soli 5 minuti ti permette di ascoltare musica per 4 ore.

Approfitta subito dello sconto del 25% su Amazon e acquista le Soundcore Q30 by Anker, al prezzo speciale di soli 59,99 euro, prima che sia troppo tardi. Le tue orecchie ti ringrazieranno.