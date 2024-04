Cuffie Sony WH-CH520: 4 colorazioni, 4 prezzi pazzeschi (32€ il più basso)

Siete alla ricerca di un ottimo paio di cuffie Wireless economiche, ma di alta qualità? Ben arrivati nel posto giusto, perché dopo questo articolo sicuramente correrete su Amazon ad acquistare le fantastiche cuffie Bluetooth Sony WH-CH520 che oggi sono in grande promozione. Il loro prezzo di 69,99 euro scende a 32,99 euro per le colorazioni Bianco e Nero, a 33,99 euro per la colorazione Blu e a 39,90 euro per la colorazione Beige. Sono tutti prezzi pazzeschi, ma il primo è il più basso mai raggiunto ed è frutto di uno sconto del 53% sul prezzo di listino.

Sony WH-CH520: le cuffie da acquistare assolutamente

Queste ottime cuffie presentano la certificazione 360 Reality Audio che ottimizza la vostra esperienza analizzando la forma individuale dell’orecchio sull’app Sony per godervi il meglio dell’esperienza musicale. Di alto livello anche l’autonomia grazie alla durata della batteria fino a 50 ore. Inoltre, se si sta scaricando, una ricarica rapida di 3 minuti può darvi fino a 1,5 ore di ascolto aggiuntivo.

Non manca anche la comoda connessione Multipoint, un facile funzionamento dei pulsanti e la possibilità di controllare ogni funzionalità con la voce. Infine grande attenzione anche alla comodità grazie a un archetto regolabile, morbidi padiglioni e un design leggero: non è difficile trovare la vestibilità perfetta e stare comodo più a lungo.

Cosa state aspettando? Correte immediatamente su Amazon perché siete davanti a delle cuffie davvero splendide. Il prezzo a cui sono vendute oggi su Amazon sicuramente non rende giustizia alla loro altissima qualità, ma a soli 32,99 euro potreste scoprirlo (oppure 33,99 euro o 39,90 euro a seconda della colorazione scelta). Non dimenticate, infine, che con Amazon Prime le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia.