Cuffie Sony WH-1000XM3: la qualità è in grande sconto!

Le Sony WH-1000XM3 sono tra le migliori cuffie over-ear presenti sul mercato, ed il momento giusto per acquistarle è adesso, visto lo sconto proposto da Amazon del 30%, pari a 74,99 euro. Il prezzo finale scende tantissimo, dai 245,99 euro iniziali si passa a 171 euro, un affare vista la qualità di queste cuffie.

Cuffie wireless Sony col 30% di sconto su Amazon

Non a caso le Sony WH-1000XM3 sono tra le migliori cuffie over-ear presenti in commercio. Il processore HD Noise Cancelling QN1 permette la cancellazione del rumore che isola completamente da rumori ambientali e consente di ascoltare musica in maniera chiara, senza nessun rumore di fondo che possa distrarvi o alterare la qualità di riproduzione.

Sony ha dotato le sue WH-10000XM3 di Bluetooth e NFC, per un collegamento più rapido e immediato con i dispositivi, ma la vera chicca riguarda la compatibilità con Google Assistant e Siri, oltre ad essere certificate come Alexa Built-In da Amazon. Tutti gli assistenti vocali, quindi, sono sempre disponibili attraverso la propria voce, tramite l'apposito comando vocale.

La batteria, poi, è un altro punto forte visto che l'autonomia dichiarata è di 30 ore con 10 minuti di ricarica che assicurano 5 ore di riproduzione. Nessun problema, quindi, sul versante dell'autonomia. I padiglioni auricolari sono ergonomici e dotati di cuscinetti aderenti, in grado di garantire il massimo comfort durante l'ascolto. Sui padiglioni sono posti anche i controlli touch per la riproduzione e la regolazione del volume.

Le Sony WH-1000XM3 sono quindi decisamente consigliate, ed ancor di più ad un prezzo come quello visto oggi, che vi consente, ve lo ricordiamo, di farle vostre a 171 euro grazie allo sconto di Amazon. Acquistandole oggi potreste riceverle entro 1 o 2 giorni lavorativi grazie a Prime.