Cuffie Sony ULT WEAR: sconto IMBATTIBILE del 24% su Amazon

Le nuove cuffie Sony ULT WEAR stanno rivoluzionando l'esperienza di ascolto con la loro straordinaria qualità del suono e il design all'avanguardia.

Cuffie Sony ULT WEAR: solo per chi non si accontenta

Le Sony ULT WEAR sono equipaggiate con il processore integrato V1 di Sony e unità driver da 40 mm di alta qualità, garantendo un’esperienza di ascolto potente e cristallina. Che tu sia un appassionato di bassi profondi o di suoni energetici, il pulsante ULT ti consente di scegliere tra due modalità audio esclusive: Deep Bass, che potenzia le frequenze basse, e Attack Bass, che aumenta l’energia complessiva del suono.

Il Noise Cancelling con Ambient Sound è una delle funzionalità più impressionanti delle Sony ULT WEAR. Questo sistema ti permette di bloccare completamente le distrazioni esterne e immergerti nella tua musica preferita, oppure di attivare la modalità Ambient Sound per rimanere consapevole dell’ambiente circostante quando necessario. Un equilibrio perfetto tra isolamento e consapevolezza.

Le cuffie over ear Sony ULT WEAR sono progettate per offrire il massimo comfort, anche durante lunghe sessioni di ascolto. La custodia compatta e resistente, inclusa con le cuffie, le rende facili da trasportare ovunque tu vada, senza compromessi sulla protezione.

Per chi utilizza le cuffie anche per le chiamate, le ULT WEAR integrano microfoni Beam Forming e la tecnologia Precise Voice Pickup, garantendo chiamate in vivavoce sempre chiare, anche in ambienti rumorosi. La durata della batteria è un altro punto forte, con Noise Cancelling attivo, le cuffie durano fino a 30 ore, mentre senza Noise Cancelling possono raggiungere le 50 ore di utilizzo. Inoltre, la ricarica rapida permette 1,5 ore di riproduzione con soli 3 minuti di carica.

La connettività non è mai stata così semplice. Le Sony ULT WEAR supportano la connessione Multipoint, consentendo di collegare due dispositivi Bluetooth contemporaneamente. La tecnologia Fast Pair e Swift Pair facilita ulteriormente la connessione con dispositivi Android e Windows 10.

Le Sony ULT WEAR supportano la connessione Multipoint, consentendo di collegare due dispositivi Bluetooth contemporaneamente. La tecnologia Fast Pair e Swift Pair facilita ulteriormente la connessione con dispositivi Android e Windows 10.