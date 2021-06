Le cuffie Sony WF-XB700 sono in offerta su Amazon a soli 59,00€. Con un prezzo di listino di 150,00€, queste wearable beneficiano di uno sconto esclusivo di 91,00€ che rende l'acquisto da cogliere al volo.

Semplici, belle e diverse: cuffie Sony WF-XB700

Le wearable proposte da Sony si presentano diverse dalle solite. Un po' per la colorazione blu, un po' per le dimensioni ridotte, catturano subito l'occhio non passando inosservate.

Realizzate per conferire il massimo comfort, le stesse appartengono alla tipologia In Ear. Aderiscono al padiglione auricolare mediante delle punte in morbido silicone che assicurano stabilità e semplicità d'utilizzo. Inoltre sono confortevoli e quindi possono essere utilizzate per lungo tempo.

Gli altoparlanti integrati all'interno sono adornati dalla tecnologia Extra Bass. La riproduzione è equilibrata, ricca e potente non mancando di profondità e chiarezza. La forma stessa quelle cuffie conferisce una riproduzione abbastanza pura anche se non è presente la cancellazione del rumore.

Non mancano i microfoni integrati così da poterle sfruttare anche in chiamata senza preoccuparsi di disconnetterle.

La batteria è una seconda chicca visto che offre un'autonomia complessiva di 18 ore coinvolgendo la custodia di ricarica. Non è da meno la ricarica rapida che in appena 10 minuti di ricarica offre 60 minuti di riproduzione aggiuntiva.

Da non dimenticare, infine, al loro resistenza ad acqua e sudore certificata IPX4 e che le rende perfette anche per gli sportivi.

Le cuffie di Sony WF-XB700 in colorazione Blue

