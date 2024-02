Cuffie Skullcandy Crusher Evo in offerta: bassi potenti, look moderno

Le cuffie wireless over-ear Skullcandy Crusher Evo offrono un’esperienza sonora straordinaria ad un prezzo ridotto del 19%, ora disponibili a soli 135,53€ rispetto al prezzo più basso recente di 168,00€. Equipaggiate con la tecnologia Crusher Tech, queste cuffie offrono una qualità dei bassi senza precedenti, permettendoti di regolare la potenza dei bassi per un’esperienza sonora personalizzata.

Con la funzione Personal Sound, le Crusher Evo analizzano il tuo udito per adattare il suono in base alle tue esigenze specifiche, garantendo un’esperienza d’ascolto su misura.

Con un’incredibile autonomia di 40 ore, queste cuffie ti consentono di goderti la tua musica senza interruzioni per lungo tempo. Inoltre, con soli 10 minuti di ricarica rapida tramite cavo USB-C incluso, puoi ottenere fino a 4 ore di utilizzo aggiuntive. Se preferisci, puoi anche collegare le cuffie al cavo aux con jack da 3,5 mm per un’alternativa comoda e senza interruzioni.

Grazie alla tecnologia Tile integrata, non dovrai più preoccuparti di perdere le tue cuffie. Con l’app Tile, puoi localizzarle facilmente e in tempo reale, assicurandoti di non perderle mai di vista.

Le Skullcandy Crusher Evo sono progettate per la massima portabilità, grazie alla loro struttura pieghevole e richiudibile. Inoltre, la custodia morbida inclusa ti consente di trasportarle in tutta comodità e sicurezza ovunque tu vada.

Le Skullcandy Crusher Evo offrono un’esperienza d’ascolto eccezionale, con bassi potenti e personalizzabili, lunga autonomia della batteria, e una praticità senza pari grazie alla tecnologia Tile integrata e al design pieghevole. Non farti scappare questa offerta e acquistale subito a soli 135€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.