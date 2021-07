Le cuffie Sennheiser wireless sono in offerta su Amazon a €79,98. Attraverso un ribasso del 20%, il prezzo subisce uno sconto di €20,01 che rende l'acquisto prontamente più economico.

Cuffie Sennheiser: cosa sapere sulle cuffie HD 350 BT

Le cuffie wireless sono diventate un must have. Utili da avere sempre con sé consentono all'utente di poter ascoltare le proprie tracce musicali preferite ovunque si trovi senza difficoltà ma bensì con una semplicità elevata.

Il modello HD 350 BT di Sennheiser, in particolare, si presenta con un'estetica curata nei minimi particolari e una colorazione bianca che gli conferisce una marcia in più. Nello specifico, poi, i padiglioni auricolari sono rivestiti di una morbida imbottitura, la quale assicura un comfort prolungato anche indossandole per numerose ore.

Tali dispositivi appartengono alla tipologia over-ear. Al loro interno è stato integrato un altoparlante di elevata qualità che conferisce all'ascolto sia dinamicità che profondità. Infatti i contenuti multimediali risultano coerenti con la realtà ma non peccano di bassi profondi e toni alti armoniosi. La riproduzione, inoltre, può essere personalizzata a proprio piacimento mediante l‘applicazione per smartphone che dà accesso all'equalizzazione e consente d'impostare la stessa su diverse modalità.

Non mancano all'appello il Bluetooth 5.0 è un eccellente batteria che conferisce un'autonomia di circa 30 ore con una sola ricarica. Mediante i controlli intuitivi presenti sulla struttura, poi, è possibile interagire con gli assistenti vocali.

