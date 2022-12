Cuffie Pulse 3D per PS5, offertona eBay: solo 67€ con lo sconto di Natale

Con le offerte natalizie di eBay hai adesso la possibilità di acquistare le Cuffie con microfono Pulse 3D appositamente progettate per PlayStation 5 ad un prezzo speciale. Applicando il codice FESTE22 al momento del pagamento potrai pagarle soltanto 67,91 euro, con uno sconto superiore ai 30 euro sul prezzo di listino.

Il venditore è uno dei più affidabili su eBay con oltre 237.000 feedback positivi ti garantisce spedizione e consegna GRATIS in soli 3 giorni. Le riceverai dunque in tempo per Natale.

Pulse 3D: le cuffie DA AVERE se hai una PS5

Le cuffie senza fili con microfono Pulse 3D sono state progettate per garantirti un’esperienza sonora dettagliata e coinvolgente mentre ti diverti con i tuoi giochi preferiti su PlayStation 5.

Compatibili con la tecnologia Audio 3D saranno in grado di darti un suono avvolgente e spettacolare, che ti darà la possibilità di immergerti ancora di più nell’esperienza di gioco.

Dal design semplice ed elegante che riprende lo stile della console stessa, sono perfette anche per giocare online, vista la presenza del microfono integrato che isola i rumori acustici esterni per farti sentire bene dai tuoi compagni di squadra.

Le Pulse 3D, listate a 99 euro, possono essere tue su eBay a soli 67,91 euro. Uno sconto natalizio incredibile a cui puoi accedere inserendo il codice FESTE22 prima di completare il pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.