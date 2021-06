Le cuffie Over Ear di Philips sono in offerta su Amazon a soli 55,48€. Il ribasso del 18% produce uno sconto effettivo di 12,06€ che rende l'acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Philips: perché acquistare le sue cuffie Over Ear

Le cuffie Over Ear proposte da Philips si presentano solide e d'impatto. Il loro design è stato progettato nei minimi dettagli per conferire al prodotto un aspetto unico. Disponibili nella colorazione nera, sono un acquisto da considerare.

I materiali resistenti con cui sono state realizzate non inficiano sul peso complessivo del dispositivo. Possono essere utilizzate per ore senza mai sentire fastidio. L'ergonomia è infatti aiutata dai padiglioni rivestiti in morbido tessuto.

Gli altoparlanti integrati sono da 40 mm ed erogano un suono pieno e corposo. La riproduzione dei contenuti è ottimale in qualunque situazione, inoltre il tasto Bass Boost amplifica i bassi rendendo la riproduzione ulteriormente potente.

Degna di nota è il secondo tasto presente sulla struttura, quello multifunzione. Si possono cambiare le tracce musicali o rifiutare una chiamata premendolo facilmente.

A tal proposito è giusto citare il microfono integrato con cui effettuare chiamate senza la necessità di togliere o scollegare le wearable.

La batteria è una caratteristica degna di nota dato che assicura fino a 29 ore di riproduzione continua con una sola carica. La ricarica, invece, può avvenire anche in modalità rapida: con appena 15 minuti è possibile ottenere fino a 4 ore aggiuntive di ascolto.

Le cuffie Over Ear di Philips sono disponibili all'acquisto su Amazon a soli 55,48€ nella colorazione nera. Acquistale oggi e ricevile in 48 ore se sei abbonato a Prime. In alternativa, invece, le spedizioni sono gratuite per il resto dei clienti ma effettuate in tempi standard ossia circa una settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

