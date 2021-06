Le Cuffie Over Ear firmate Sony sono in offerta su Amazon a soli 64,90€. Il prezzo di listino viene reso pià favorevole da un ribasso del 28% che corrisponde a uno sconto effettivo di 25,10€.

Sony: Le cuffie Over Ear con base di ricarica

Le MDR-RF855RK sono le cuffie Over Ear di Sony che arrivano con la base di ricarica. Disponibili in questa elegante colorazione nera, sono adatte da accoppiare alla televisione o al telefono per gustarsi i contenuti multimediali in grande qualità.

La tecnologia wireless è un valore aggiunto che regala all'esperienza una piena libertà di movimento. Sono indossabili fino a 18 ore di seguito e grazie alla loro struttura altamente ergonomica, non provocano fastidio e non sono pesanti.

I padiglioni auricolari godono di una morbida imbottitura che oltre a garantire confortevolezza, isola dai rumori esterni. Il driver nedimio da 40 millimetri è garante di una riproduzione di alto livello che regala un suono equilibrato ma al contempo pieno e corposo.

Sulla struttura sono presenti due tasti: uno è dedicato all'accensione e allo spegnimento, mentre il secondo consente di regolare il volume con semplicità e praticità. Per quel che riguarda la loro connessione, questa non avviene mediante Bluetooth ma con un trasmettitore stereo che è compreso in confezione.

Nel momento in cui la cuffie sono scariche non sarà necessario collegarle ad alcun cavo, ma bensì appoggiarle nella loro basetta di ricarica che le terrà in ordine, al sicuro e le alimenterà fino al ripristino dell'autonomia.

Le cuffie Sony MDR-RF855RK Over Ear sono disponibili su Amazon a soli 64,90€ in colorazione nera.

