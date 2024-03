Cuffie over-ear JBL, mega sconto del 42% su Amazon: bassi potenti, grande autonomia

Le JBL Tune 510BT rappresentano una scelta eccellente per gli amanti della musica che cercano un’esperienza audio di qualità senza il fastidio dei cavi. Attualmente offerte a un prezzo incredibile di 28,99€, grazie a uno sconto del 42% sul prezzo consigliato di 49,99€, queste cuffie on-ear wireless combinano la rinomata qualità sonora JBL con funzionalità all’avanguardia per offrire un’esperienza d’ascolto superiore e una comodità senza pari.

Con le JBL Tune 510BT, i bassi sono i protagonisti indiscussi. Grazie alla tecnologia JBL Pure Bass, queste cuffie trasmettono un suono potente e di alta qualità direttamente dal tuo smartphone, senza il disordine dei cavi, permettendoti di immergerti completamente nella tua musica preferita. La connettività Bluetooth 5.0 assicura una trasmissione stabile e veloce, garantendo un’esperienza d’ascolto fluida e senza interruzioni.

Un altro punto di forza delle JBL Tune 510BT è la loro incredibile autonomia. Con una ricarica completa di sole 2 ore tramite cavo USB Type-C, queste cuffie offrono fino a 40 ore di riproduzione musicale, rendendole ideali per l’uso quotidiano prolungato. Inoltre, la funzione di ricarica veloce, che fornisce 2 ore di ascolto con soli 5 minuti di ricarica, è perfetta per chi è sempre in movimento e non vuole restare mai senza musica.

Le JBL Tune 510BT offrono un’eccezionale combinazione di qualità sonora, funzionalità avanzate e design confortevole, il tutto a un prezzo altamente competitivo di 28,99€. Non perdere questa offerta e acquistale subito con un mega-sconto del 42%!