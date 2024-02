Cuffie on-ear Sony MDR-ZX310: piccolo prezzo, grande qualità!

Le Sony MDR-ZX310 sono cuffie di qualità e oggi sono in promozione su Amazon a un prezzo davvero accessibile. Se state cercando cuffie con filo dal design semplice, ma d’effetto e dal costo economico, questo è il prodotto che fa per voi. Le Sony MDR-ZX310 nella colorazione Blu si trovano in offerta su Amazon a soli 20 euro con uno sconto del 33% sul prezzo consigliato.

Sony MDR-ZX310: caratteristiche principali

Non c’è dubbio che queste cuffie con filo offrano un’ottima esperienza d’ascolto a un prezzo davvero accessibile. Le cuffie Sony MDR-ZX310 sono leggere, resistenti e pieghevoli, quindi comode da indossare e facili da riporre in borsa o nello zaino. Il cavo removibile ha una lunghezza di 1.2 m e un jack da 3,5 mm compatibile con smartphone, pc, tablet, console.

Per quanto riguarda la qualità dell’audio, i padiglioni auricolari sono imbottiti favorendo un’ottima capacità di ascolto. Inoltre, la gamma di frequenza di 10-24.000 hz unita all’Active Noise Cancellation vi permette di ascoltare le vostre canzoni preferite indisturbati dai rumori ambientali.

Cosa state aspettando? Non perdete altro tempo e correte subito su Amazon per acquistare le cuffie Sony MDR-ZX310 di colore Blu, a soli 2o euro anziché a 30 euro. Grazie ai servizi Prime le riceverete in pochissimo tempo senza ulteriori spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.