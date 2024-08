Cuffie Mars Gaming ottime e in sconto SHOCK (-17%)

Per una valida esperienza di gioco e un setup che sia veramente completo, non puoi farti scappare un buon paio di cuffie. Specie se a buon prezzo! Infatti, acquistando le cuffie Mars Gaming in sconto del 17% hai l’occasione di portarle a casa ad appena 39,90€ invece di 47,97€.

Versatili, confortevoli e performanti: cuffie Mars Gaming

Le cuffie Mars Gaming MHW-100 sono un accessorio ideale per i giocatori che cercano prestazioni elevate e comfort duraturo. Grazie alla tecnologia wireless 2.4GPRO, queste cuffie offrono fino a 40 ore di autonomia, eliminando i problemi di cavi e latenza per un’esperienza di gioco senza interruzioni. Il design include uno spettacolare sistema di illuminazione ARGB FLOW, che aggiunge un tocco visivo unico senza compromettere la durata della batteria.

Dotate di driver Full Dynamic Bass da 50 mm, le MHW-100 garantiscono una qualità sonora superiore con bassi profondi e dinamici. Il microfono rimovibile con tecnologia di cancellazione attiva del rumore ENC elimina i rumori esterni, offrendo comunicazioni chiare e precise durante il gioco. La struttura ultraleggera e i cuscinetti auricolari in memory foam assicurano comfort anche durante lunghe sessioni di gioco, mentre la cancellazione passiva del rumore isola dai disturbi esterni.

Le cuffie includono la funzione Voice Monitor, che permette di ascoltare la propria voce in tempo reale, migliorando l’esperienza di comunicazione. Compatibili con una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, PS4, PS5, Xbox e Switch, le MHW-100 offrono versatilità grazie all’adattatore USB 2.4GPRO e al cavo incluso. Grazie allo sconto del 17%, potrai farti un regalo incredibile e migliorare la tua esperienza di gioco!