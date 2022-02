Cuffie Logitech G Pro X al minimo storico. Che affare!

Puoi dire basta ai passi che non si sentono e iniziare a prevedere le mosse dei tuoi avversari per raggiungere le tue prestazioni migliori in ogni singola partita con le Logitech G Pro X. Cuffie di livello professionale sviluppate con i professionisti di eSport che oggi segnano un nuovo minimo storico su Amazon a soli 70 euro.

Cuffie gaming Logitech G Pro X: caratteristiche tecniche

Ciò che distingue le cuffie dai prodotti concorrenti è naturalmente la qualità del suono, garantita dai due generosi driver al neodimio da 50mm Logitech Pro-G. Questi hanno una struttura realizzata con materiali ibridi intrecciati così da offrire una qualità professionale del suono. All’interno della confezione è presente una scheda audio esterna USB. Grazie all’applicazione G-HUB avrai a disposizione il surround 7.1 virtuale DTS Headphone X ed un equalizzatore manuale che ti consente di adattare le cuffie a qualsiasi gioco o attività. In questo modo potrai utilizzare le tue cuffie anche per guardare film e serie TV, con la comodità di un paio di cuffie Hi-Fi semplicemente staccando il microfono.

Proprio per quanto riguarda il microfono, questo sfrutta la tecnologia Blue Vo!ce che garantisce una voce piena e cristallina, per la massima chiarezza durante le conversazioni. Il design è realizzato completamente in acciaio con forcelle in alluminio che garantiscono leggerezza e robustezza. Sia l’archetto che i padiglioni sono imbottiti in memory foam e rivestiti in similpelle traspirante fornendo un perfetto isolamento dai rumori esterni. Non mancano i comandi in-line che consentono di gestire il volume o silenziare il microfono senza interrompere l’azione di gioco. All’interno della confezione viene fornita anche una pratica custodia morbida per il trasporto che protegge da urti e graffi le cuffie. Un pacchetto a dir poco completo rivolto a chi sul fronte delle prestazioni non accetta compromessi.

Grazie ad uno sconto del 22%, le Logitech G Pro X sono disponibili su Amazon a soli 69,99 euro, prezzo più basso mai registrato per questo headset.