Cuffie Logitech G Astro A30: sconto ESCLUSIVO del 17%

Le cuffie da gaming Logitech G Astro A30 LIGHTSPEED sono la scelta ideale per i giocatori esigenti che cercano prestazioni e versatilità senza compromessi.

Cuffie Logitech G Astro A30: eleva il tuo gaming a nuove vette

Una delle caratteristiche principali delle Astro A30 è la loro eccezionale compatibilità con una vasta gamma di dispositivi. Che tu stia giocando su PlayStation, Xbox, XB Series X|S, Nintendo Switch, PC o dispositivi mobili iOS e Android, queste cuffie garantiscono un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente. La connettività simultanea multi-dispositivo permette di connettere e mixare l’audio da più fonti, offrendo una flessibilità senza pari.

Il sistema LIGHTSPEED, con la sua tecnologia wireless a 2,4 GHz, insieme alla connettività Bluetooth e all’ingresso aux da 3,5 mm, assicura una connessione stabile e senza lag. Questo significa che puoi passare facilmente da una piattaforma all’altra mantenendo un audio di alta qualità, essenziale per i giochi competitivi dove ogni suono può fare la differenza.

L’applicazione Logitech G su iOS e Android permette una personalizzazione avanzata dell’audio, consentendo di adattare l’esperienza di gioco alle tue preferenze personali. Puoi scegliere tra un braccio rimovibile o un microfono incorporato, entrambe le opzioni garantiscono un suono cristallino durante le sessioni di gioco o le chat con gli amici.

Le Logitech G Astro A30 LIGHTSPEED vantano una batteria dalla durata eccezionale, con oltre 27 ore di autonomia. Questo significa che puoi giocare senza interruzioni per intere giornate prima di doverle ricaricare tramite connessione USB-C. Inoltre, la possibilità di rimuovere le cuffie dal PC o dalla console ti libera dai cavi, offrendoti la libertà di movimento necessaria per giocare ovunque tu sia.

Con uno sconto del 17% su Amazon, le cuffie da gaming Logitech G Astro A30 LIGHTSPEED sono disponibili al prezzo di 142,60 euro, anziché 172,07 euro.