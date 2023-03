Cuffie JLab Go Work con Bluetooth Multipoint a soli 49€? Su Amazon è possibile!

Se siete alla ricerca di un paio di cuffie che possano essere usate sia per le vostre sessioni di gaming che per ascoltare comodamente i vostri contenuti audio preferiti, allora siete giunti nel posto giusto. Su Amazon potreste acquistare le cuffie JLab Go Work all’esclusivo prezzo di 49,99 euro.

Cuffie JLab Go Work: un prodotto per mille usi

Collegate le cuffie wireless con microfono tramite Bluetooth a PC, Mac, cellulare e altro ancora. Oppure collegatele con il cavo USB-C da 3,5 mm se volete utilizzarle con il filo. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth multipoint è possibile connettersi a due dispositivi contemporaneamente così da passare dal cellulare al PC senza cambiare alcuna impostazione e in modo semplice.

Queste cuffie, poi, utilizzano due microfoni: uno raccoglie la vostra voce e l’altro elimina i suoni ambientali in modo che la voce rimanga cristallina, sempre e ovunque voi siate. Ottima anche l’autonomia grazie alle oltre 45 ore di funzionamento, con un comfort che dura per tutto il giorno grazie ai cuscinetti in Cloud Foam. Infine con i pulsanti multifunzione potete controllare la riproduzione del suono e regolare il volume. Potete anche passare da modalità musica a quella lavoro, silenziando il vostro microfono ogni volta che volete: un LED rosso vi faciliterà il lavoro.

Insomma, potrete utilizzare queste splendide cuffie per qualsiasi attività poiché sono perfette per garantirvi comodità e qualità ad un prezzo più che conveniente. Approfittate dello sconto del 17% finché siete in tempo e acquistate le cuffie JLab Go Work in offerta a 49,99 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

