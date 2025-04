Cuffie JBL Tune 510BT con 40 ore di musica a 29 euro: 40% di SCONTO Amazon

Le JBL Tune 510BT sono delle cuffie on-ear wireless con tecnologia bluetooth 5.0, corpo pieghevole, microfono integrato e fino a 40 ore di autonomia. Puoi acquistarle a soli 29 euro invece di 49,99 grazie al 42% di sconto su Amazon.

Cuffie JBL Tune 510BT: le caratteristiche

Le cuffie, dotate di tecnologia JBL Pure Bass, sono capaci di garantire un suono profondo e avvolgente ideale non solo per ascoltare musica, ma anche per guardare film o immergersi nei propri videogiochi preferiti.

La batteria dura fino a 40 ore e, grazie alla ricarica rapida tramite USB-C, ti garantisce ben 2 ore di ascolto con soli 5 minuti di carica. Altra caratteristica interessante è la connessione multipoint con cui collegarle contemporaneamente a due dispositivi passando da uno all’altro senza problemi.

Dal design pensato per usarle a lungo, sono leggere, pieghevoli e con padiglioni auricolari morbidi. Infine, il pulsante multifunzione integrato ti permette di attivare l’assistente vocale o controllare le varie funzioni multimediali. Acquista adesso le JBL Tune 510BT a soli 29 euro e fa l’affare del giorno.