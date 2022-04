Cuffie JBL: pura potenza sonora al MINIMO STORICO su Amazon (29€)

Prezzo in picchiata per le straordinarie cuffie Bluetooth JBL Tune500BT: con una spesa a dir poco irrisoria avrai la possibilità di mettere le mani su un prodotto ben costruito, comodo da indossare ed in grado di regalarti una qualità sonora di altissimo livello.

A questo prezzo sono un best buy, ma l'offerta terminerà in pochissimo tempo: completa ora il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto assurdo del 40%, queste cuffie wireless saranno tue con appena 29,99 euro e potrai così risparmiare ben 20 euro.

Cuffie Bluetooth JBL Tune500BT in offerta su Amazon a prezzo scontatissimo

Goditi le tue playlist musicali preferite con il supporto del Pure Bass Sound: queste cuffie Bluetooth sapranno regalarti un audio corposo e nitido. Potrai connetterti agli assistenti vocali Siri e Google senza utilizzare lo smartphone.

Le comode cuffie wireless JBL saranno completamente cariche in sole 2 ore e potrai utilizzarle per ben 16 ore. Grazie alla ricarica rapida, 5 minuti basteranno per ottenere un'altra ora di autonomia. La tecnologia Multipoint delle Tune500BT ti permetterà di passare automaticamente da un dispositivo Bluetooth all'altro: potrai rispondere alle chiamate ricevute sullo smartphone mentre guardi un film sul tablet.

Uno sconto di cui approfittare subito, prima che le unità disponibili finiscano! Porta a casa le tue nuove cuffie Bluetooth JBL Tune500BT: oltre ad un cospicuo risparmio, le riceverai in pochissimi giorni e senza spese di spedizione.