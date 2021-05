Le cuffie gaming Trust GTX 433k Pylo sono in offerta su Amazon a soli 36,99€. Il ribasso dell 33% produce uno sconto effettivo di 18,00€ che rende l’acquisto più economico.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Trust GTX 433K Pylo: le cuffie gaming definitive

Acquistare un buon paio di cuffie gaming è essenziale se i videogiochi sono la propria passione. Le Trust GTX 433k Pylo in questo mercato spiccano grazie al loro ottimo rapporto qualità prezzo.

Realizzate in materiali durevoli eppure leggeri, le wearable possono essere utilizzate senza fastidi per numerose ore consecutive. Grazie ai padiglioni in memory foam sono morbide a contatto con le orecchie, non dimenticando che l’imbottitura riveste anche l’archetto.

Sono dotate di unità drive da 50 millimetri che garantiscono un suono di alta qualità. La riproduzione dei contenuti è infatti equilibrata ma non manca né di bassi profondi e né di toni alti chiari.

Caratteristiche salienti sono sia l’archetto regolabile che il telecomando integrato con il quale regolare il volume in modo semplice e rapido. È presente anche un interruttore per l’esclusione del microfono.

Proprio in merito a questo elemento, è di tipo pieghevole e assicura una comunicazione di qualità elevata con i propri compagni in gaming.

Le Trust GTX 433K Pylo sono compatibili con PlayStation, Xbox, Computer e Nintendo Switch.

Puoi acquistare le cuffie gaming di Trust su Amazon a soli 36,99€ nella loro colorazione nero mimetico. Acquistale oggi e ricevile in sole 48 ore a casa tua se possiedi un abbonamento Prime. In alterativa le spedizioni sono gratuite ma effettuate in tempi standard.

È infine possibile ampliare la garanzia aggiunge una copertura per danni accidentali. Un anno ha un costo di 4,19€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames