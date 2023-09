Cuffie gaming MSI DS502 in super offerta a 44,99 euro da MediaWorld

Le cuffie da gaming MSI DS502 sono un prodotto di qualità sorprendente, con design ergonomico e audio surround 7.1 virtuale. Si distinguono in particolare per garantire un’ottima solidità da una parte e leggerezza e comfort dall’altra.

Solo per oggi le puoi acquistare in offerta sul sito di MediaWorld a 44,99 euro, anziché al prezzo di vendita consigliato di 44,99 euro. Si tratta di un ottimo prezzo, dato che su Amazon lo stesso modello oggi costa 71,99 euro. In più MediaWorld non ti fa pagare nulla per le spese di spedizione.

Cuffie da gaming MSI DS502 in sconto di 30 euro sul sito di MediaWorld

Quando indossi le cuffie da gaming DS502 di MSI le senti da subito comode e leggere. Una sensazione che viene confermata anche a distanza di ore. Il merito è da attribuire alla presenza di morbidi cuscinetti in spugna, i quali offrono anche un buon isolamento acustico.

Uno dei principali punti di forza delle cuffie MSI DS502 è l’audio, la cui qualità è sorprendente. Nonostante sia un surround virtuale, riesce a offrire prestazioni ben oltre sopra le aspettative.

Promosso a pieni voti infine il microfono, che regala una riproduzione accurata della propria voce e quella degli altri giocatori durante le chiamate o le chat. Non può essere rimosso, vero, ma è facilmente ripiegabile, adattandosi a qualsiasi esigenza.

Approfitta dell’ultima offerta di MediaWorld per acquistare le cuffie da gaming DS502 del marchio MSI, così da risparmiare 30 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. La consegna è gratuita.

