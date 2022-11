Cuffie gaming Logitech in SCONTO del 54%, OFFERTA a tempo limitato

Te lo dico subito prima che sia troppo tardi, questa è un’offerta a tempo per cui se vuoi avere un prodotto eccezionale a un prezzo bassissimo devi essere veloce. Metti subito nel tuo carrello le cuffie gaming Logitech a soli 36,49 euro, invece che 79,99 euro.

Con questo sconto del 54% fai un vero colpaccio e ti porti a casa delle cuffie che faranno la vera differenza durante le due sessioni di gioco. Riuscirai a sentire ogni dettaglio dei tuoi videogame, proiettandoti nel bel mezzo dell’azione. Inoltre, grazie al microfono incorporato potrai parlare con i tuoi alleati per sincronizzare i movimenti e vincere la partita.

Non aspettare che il tempo scada, vai subito su Amazon e acquista le tue cuffie gaming Logitech a soli 36,49 euro. Per gli abbonati Amazon Prime la consegna è veloce e gratuita in tutto il paese nazionale.

Cuffie gaming Logitech: vivi il tuo gioco in modo reale

Il design con cui sono state pensate ti permetterà di portarle per molto tempo senza che ti diano fastidio. Infatti pesano soltanto 240 g e hanno dei morbidi padiglioni in Memory Foam. Inoltre sono dotati di una fascia di sospensione che distribuisce al meglio il peso e che potrai regolare in base alle tue esigenze.

Grazie al cavo audio da 3,5 mm di cui sono dotate potrai usarle PC, laptop, consolle di gioco e tanti altri dispositivi. Goditi un suono superlativo grazie al driver da 40 mm per un audio stereo nitido che renderà vivo e dinamico ogni tuo gioco. Controlla il volume modo rapido direttamente dal padiglione auricolare senza prendere il telecomando né alzarti.

Questa di oggi una super offerta che sicuramente andrà via come il pane. Oltre a questo essendo un offerta a tempo scadrà presto, quindi devi proprio sbrigarti. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello le cuffie gaming Logitech a soli 36,49 euro, invece che 79,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.