Cuffie gaming Logitech G332 in offerta a 39 euro da MediaWorld

Le cuffie da gaming della serie G332 di Logitech offrono il massimo realismo di gioco grazie al microfono flip-to-mute da 6 mm e i driver da 50 mm. Un altro loro punto di forza è l’estesa compatibilità con più dispositivi, funzionano infatti con PC Windows, Mac, console e device mobili, grazie al cavo da 3,5 mm.

Oggi le puoi acquistare in offerta sul sito di MediaWorld a 39 euro, rispetto a un prezzo consigliato di 64,99 euro. Benefici inoltre del ritiro in negozio gratuito: scegli questa opzione di ritiro selezionando il punto vendita MediaWorld più vicino a casa tua.

Cuffie gaming Logitech G332 in sconto di 35 euro sul sito di MediaWorld

Le cuffie da gaming Logitech G332 con microfono riescono a produrre un suono di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza, così da farti entrare nel gioco come mai prima d’ora. Da qui in avanti sentirai finalmente tutto ciò che accade nel gioco, ma non solo. Allo stesso tempo, infatti, anche tutti gli altri potranno sentirti.

Il microfono da 6 mm, insieme ai driver audio da 50 mm, è il fiore all’occhiello di un prodotto destinato a vendere tantissimo tra gli appassionati di gaming. Include un braccio flip-to-mute, grazie al quale puoi disattivare l’audio quando vuoi che gli altri giocatori non ti ascoltino.

Altro punto di forza delle cuffie da gaming la compatibilità con tutte le piattaforme. Le puoi infatti usare con il tuo PC Windows, con il Mac, con la Xbox One, la PlayStation 4 e la Nintendo Switch. Alle console di gioco si aggiungono poi tutti gli altri dispositivi mobili che integrano il jack audio per le cuffie da 3,5 mm.

Cogli al volo l’offerta di MediaWorld sulle cuffie da gaming Logitech G332, così da risparmiare 35 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.