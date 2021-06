Le cuffie gaming proposte da Karvipark sono in offerta su Amazon a soli 23,79€. Il ribasso del 15% rende il prezzo di listino esclusivamente più economico rendendo l'acquisto una buona occasione. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Cuffie gaming: cosa sapere su questo specifico modello

Le cuffie gaming sono un prodotto indispensabile se si ama giocare ai videogiochi. Il modello di Karvipark si distingue da molti altri grazie al suo colore eccentrico e subito visibile. La struttura, infatti, è nera ma presenta dei dettagli in verde neon che le rendono immediatamente più caratteristiche.

L'intera struttura promette un'ergonomia elevata così da consentire l'utilizzo per ore prolungate. Le cuffie, in particolare, hanno un peso minimo e sono dotate di imbottiture sia sui padiglioni auricolari che sull'archetto per essere più confortevoli.

Appartengono alla tipologia Over Ear e vantano degli altoparlanti da 40 mm. In tal modo la riproduzione dei contenuti non è solo di alta qualità ma garante di riuscire a cogliere anche il più piccolo dei rumori in gaming. Il design chiuso non è da sottovalutare in quanto funge da ulteriore isolante verso i rumori esterni.

Com'è giusto che sia, poi, sono dotate di microfono rotante e ad alta sensibilità per poter parlare con i propri amici in modo nitido e chiaro.

Questo prodotto, infine, è compatibile con PlayStation, Xbox, Windows, MacOS e Nintendo Switch.

Puoi acquistare le cuffie gaming di Karvipark su Amazon a soli 23,79€ in colorazione nera e verde. Acquistandole oggi ha l'opportunità di riceverle in 48 ore se sei cliente Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite per il primo ordine idoneo o in caso di scelta per la consegna presso punti di ritiro.

Affrettati: si tratta di un'offerta lampo e quindi a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

