Se siete alla ricerca delle cuffie da gioco economiche, funzionali e soprattutto esteticamente d’impatto, non potete lasciarvi sfuggire l’offerta di Aukey. Stiamo parlando delle cuffie gaming Aukey GH-X1, un headset di buona qualità, versatile e con illuminazione RGB.

Cuffie da gaming Aukey GH-X1: caratteristiche tecniche

Partiamo subito con il design piuttosto futuristico, ma elegante, con una colorazione completamente nera. I padiglioni sono realizzati in ecopelle anch’essa nera, con un’imbottitura in memory foam che garantisce confort anche durante le sessioni più lunghe. Sui entrambi i padiglioni è posta una griglia metallica, all’interno delle quali sono alloggiati i LED dell’illuminazione RGB. Le cuffie sono compatibili con qualsiasi sistema di gioco, sia mobile che casalingo (PC, Play Station, Xbox, Nintendo Switch, smartphone), grazie ad un jack combinato da 3,5mm. Tuttavia all’interno della confezione viene fornito uno splitter per audio e microfono nel caso il PC dovesse avere canali separati per i due accessori. L’illuminazione invece è gestita tramite un connettore USB, rimanendo quindi opzionale e non necessario al funzionamento delle cuffie.

Passando all’aspetto un po’ più tecnico, per l’audio troviamo due magneti da 50mm in grado di migliorare sensibilmente l’esperienza audio. Nel caso dei degli sparatutto questo può corrispondere ad un miglioramento delle prestazioni, grazie al maggiore dettaglio che permette di individuare velocemente la provenienza degli avversari. Non manca naturalmente un microfono integrato. Si tratta di un microfono unidirezionale con cancellazione del rumore, che garantisce conversazioni chiare e cristalline. Infine il cavo è dotato di telecomando che permette di regolare il volume e silenziare il microfono al volo, senza interrompere la sessione di gioco.

Grazie alle offerte di primavera, le cuffie sono acquistabili su Amazon a soli 19,99 euro con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.

