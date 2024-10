Cuffie da Gaming con microfono compatibili con PC e consolle a soli 34€

Sei una fan dei giochi online e passi dal computer alla PlayStation? Allora sono certo che non vorrai perderti questa fantastica promozione che trovi solo su Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello queste cuffie da gaming a soli 34,29 euro, invece che 59,99 euro.

Si tratta di una promozione a tempo e quindi devi essere velocissimo. D’altra parte sul prezzo originale, anche se potresti non visualizzarlo da mobile, c’è uno sconto del 43% che ti fa risparmiare la bellezza di oltre 25 euro sul totale. Potrai ascoltare la musica, guardare i video e giocare sempre al meglio. E con il microfono incorporato poi comunicare con il tuo team durante le partite in multiplayer.

Cuffie da Gaming con microfono a pochissimo

Il rapporto qualità prezzo di queste cuffie da gaming è davvero incredibile e difficilmente l’offerta potrà durare a lungo. Hanno un fantastico design che risulta sia molto bello, in questa versione bianco-verde militare, che estremamente comodo. Godono di cuscinetti in memory foam traspiranti e un archetto imbottito sulla parte alta per poggiare delicatamente sulla testa. Così le puoi tenere per tutto il tempo che vuoi.

Possiedono un audio potente e preciso che ti permette di percepire ogni dettaglio durante le tue sessioni di gioco. Godono di una connessione wireless tramite il ricevitore che trovi incluso, di quella Bluetooth 5.2 e con il cavo Jack da 3,5 mm. Le puoi collegare sia al computer che allo smartphone, al tablet e alla PS4 e 5. Possiedono l’illuminazione RGB e godono di un’autonomia fino a 40 ore.

Non perdere tempo perché ce n’è poco. A questa cifra andranno via come il pane. Quindi vai all’istante su Amazon e acquista le tue cuffie da gaming a soli 34,29 euro, invece che 59,99 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.